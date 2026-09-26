Macinka vzal v USA Kmoníčka na metalový koncert
26. 9. 2026 10:54 Zahraniční
„Ve čtvrtek jsem po několika dnech intenzivního zápřahu konečně měl trochu volnější večer, tak mě velvyslanec Kmoníček chtěl vzít do klubu na jazz. No, změna programu je vždy vyhrazena, takže nakonec jsem vzal já jeho na metálek. Kolega Sklenář, který byl šéfem protokolu prezidentů Havla, Klause i Zemana a nyní je šéfem mého Kabinetu, podle mě nic takového, jako je koncert skupiny Mastodon, ještě nikdy v životě nezažil,“ napsal Macinka k příspěvku na Facebooku.
01:15
Itálie zavádí limit počtu žáků, kteří neumí italsky. Ve školách zakáže i zahalování
Zahraniční26. 9. 2026 12:52
49:54
Česká zbrojovka? To je mladá raketa s 90ti letou zkušeností, říká její technický ředitel
Domácí26. 9. 2026 12:46
01:26
Nalepovací nehty dobývají USA. Čína je chrlí po milionech
Zahraniční26. 9. 2026 12:00
01:00
Bangkok je pod vodou, ulice se změnily v řeku
Zahraniční26. 9. 2026 11:34
01:04
Macinka vzal v USA Kmoníčka na metalový koncert
Zahraniční26. 9. 2026 10:54
00:40
Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka
Zahraniční26. 9. 2026 8:48
01:04
Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
Zahraniční26. 9. 2026 8:40
00:27
Bartoňova útulna v Pekle prošla zčásti opravou
Domácí26. 9. 2026 7:14
03:06
Chci si dát pauzu a věnovat se rodině, oznamuje herečka Karolína Krézlová
Společnost26. 9. 2026 0:06
03:00
Duxford
Technika26. 9. 2026 0:06
02:14
Reakce zatím lechtají ego. Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance
Společnost26. 9. 2026 0:06
00:41
Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
Zahraniční26. 9. 2026 0:06
03:25
Pražská Zoo představila pětici gepardích koťat
Domácí26. 9. 2026 0:06
02:24
Závan automobilové nostalgie na Pankráci. OC Arkády připravily novou výstavu
Technika26. 9. 2026 0:06
01:14
Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku
Zahraniční25. 9. 2026 20:06
00:42
V Rovensku začali odebírat ženám vzorek DNA kvůli smrti dítěte
Krimi25. 9. 2026 19:04
01:27
Lovec a Jan Žižka. Testy českých dronů
Domácí25. 9. 2026 18:06
00:30
Český interceptor Lovec sestřelil prvního šáheda
Zahraniční25. 9. 2026 18:06
Následující videa
00:40
Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka
01:04
Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
00:41
Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
01:14