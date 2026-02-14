Prezident Pavel se v Mnichově setkal se Zelenským
14. 2. 2026 17:40 Zahraniční
USA musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Český prezident Petr Pavel to řekl na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Uvedl také, že Česko nemůže být černým pasažérem při zvyšování výdajů na bezpečnost. Ztratilo by podle něj svou důvěryhodnost. Navrch se sešel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
