    Petrohradská replika Jantarové komnaty prošla rekonstrukcí

    Zahraniční

    Jantarová komnata, přezdívaná osmý div světa, je jedním z nejznámějších uměleckých skvostů ruského imperiálního dědictví. Byla vytvořena na počátku 18. století z tisíců panelů z pravého jantaru, zlata a zrcadel a stala se chloubou Kateřinského paláce v Carském Sele. Za druhé světové války ji německá vojska odvezla a její původní podoba se ztratila. Po desetiletích pátrání a náročných restaurátorských prací byla věrná rekonstrukce dokončena v roce 2003 a od té doby patří k největším turistickým lákadlům Petrohradu.

    video: Reuters

