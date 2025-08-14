Petrohradská replika Jantarové komnaty prošla rekonstrukcí

Jantarová komnata, přezdívaná osmý div světa, je jedním z nejznámějších uměleckých skvostů ruského imperiálního dědictví. Byla vytvořena na počátku 18. století z tisíců panelů z pravého jantaru, zlata a zrcadel a stala se chloubou Kateřinského paláce v Carském Sele. Za druhé světové války ji německá vojska odvezla a její původní podoba se ztratila. Po desetiletích pátrání a náročných restaurátorských prací byla věrná rekonstrukce dokončena v roce 2003 a od té doby patří k největším turistickým lákadlům Petrohradu.Sdílet video na FB