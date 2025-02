VIDEO: Zkontrolujeme zlato ve Fort Knoxu, oznámil Trump Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zkontrolujeme zlato ve Fort Knoxu, oznámil Trump

Během cesty na palubě Air Force One, který s Trumpem mířil zpět do Washingtonu, se reportéři dozuvěděli, že úředníci (Musk), se budou zabývat legendárním úložištěm amerických zlatých rezerv v Kentucky. Elon Musk, nejbohatší muž světa, který cestoval s republikánským prezidentem na palubě Air Force One, strávil několik dní na sítí X psaním příspěvků na toto téma. Tvrdil v nich, že nikdo nemůže potvrdit, že zlato v pevnosti skutečně leží a nikdo ho neukradl.

video: AP