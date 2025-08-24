iDNES.cz
    Zběsilé couvání. Řidič zaparkoval na cizím autě

    Zahraniční

    Kamera na ulici v kambodžském Phnompenhu zachytila kuriózní situaci. Řidič bílého SUV se pokoušel vyjet se svým vozem z parkoviště na hlavní silnici, ale couvání se mu vůbec nepovedlo. Nejprve zadní částí vozu najel na silnici, pak se auto na okamžik zastavilo a následně vystřelilo plnou rychlostí opět dozadu, kde narazilo do auta zaparkovaného na druhé straně ulice. To se po nárazu převrátilo a couvající vůz najel zadními koly až na jeho podvozek. Řidič, který nehodu způsobil měl údajně nový vůz teprve pár dní a nejspíš si ještě úplně nerozuměl s automatickou převodovkou.

    video: AP

