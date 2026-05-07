Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa se objevila v americkém seriálu
7. 5. 2026 11:34 Zahraniční
Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy poté začal šířit po sociálních sítích. Česká stopa vzbudila pozornost i v samotném pivovaru. Plzeňský Prazdroj zatím neví, jak se jeho značka v seriálu objevila. Není to přitom poprvé. Značka se již dříve objevila také v Přátelích nebo ve filmu Lidská skvrna.
00:41
Řidič rozstřelil své BMW na dálnici o stojící kamion
Krimi7. 5. 2026 13:08
39:25
Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“
Rozstřel7. 5. 2026 13:06
01:46
Policisté zadrželi dva muže za pokus u uplácení
Krimi7. 5. 2026 12:28
00:26
Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem
Krimi7. 5. 2026 12:18
00:58
Zachraňuje zvířata, teď jeho záchytná stanice lehla popelem
Domácí7. 5. 2026 12:16
01:29
Terezín chce na seznam památek UNESCO
Domácí7. 5. 2026 12:12
01:29
Opozice je v Česku roztříštěná, řekl v Olomouci Tomáš Halík
Domácí7. 5. 2026 12:04
03:29
Dokázali popsat maminčiny emoce, chválil si po premiéře syn spisovatelky Monyové
Domácí7. 5. 2026 11:46
00:34
Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa se objevila v americkém seriálu
Zahraniční7. 5. 2026 11:34
01:16
Obchod řídili z Plzně, dováželi z Ukrajiny. Policie navrhla obžalovat 22 lidí z prodeje drog
Krimi7. 5. 2026 10:48
00:39
Ukrajinští „Duchové“ zasáhli vlaky na Krymu
Zahraniční7. 5. 2026 10:46
06:02
Finále Miss Czech Republic 2026 se blíží. Poprvé ho bude moderovat žena
Společnost7. 5. 2026 10:40
01:25
Nejkrásnější dívky Česka ukázaly postavy v plavkách
Společnost7. 5. 2026 10:14
00:21
Trump se chvástal před dětmi, jak ukončil osm válek
Zahraniční7. 5. 2026 10:12
00:39
Atmosféra na basketbalu v Písku
Domácí7. 5. 2026 9:58
16:54
Star Fox na Switch 2 - video prezentace
Lifestyle7. 5. 2026 9:48
00:48