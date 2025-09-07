Přistání na moři pilot přežil díky vzduchové kapse

Pilot Mark Finkelstein nouzově přistál na mořské hladině poblíž mola u kanadského Oak Islandu poté, co se jeho jednomotorové letadlo porouchalo. Při přistání letoun narazil do vody a převrátil se, přesto však zůstal na hladině. Pilot měl štěstí, díky dobrému těsnění kokpitu se voda nedostala dovnitř. První záchranáři z bezpečnostních složek Oak Islandu dorazili k místu během několika minut a pilota vytáhli nohama napřed čelním sklem ven. Celá akce trvala pouhých 30 sekund. Finkelstein utrpěl jen lehké zranění a díky rychlému zásahu záchranářů byl včas zachráněn.Sdílet video na FB