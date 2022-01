VIDEO: V Pittsburghu se zřítil most, pár hodin před chystanou Bidenovou návštěvou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Pittsburghu se zřítil most, pár hodin před chystanou Bidenovou návštěvou

V americké městě Pittsburgh se dnes zřítil silniční most, a to jen pár hodin před návštěvou Joea Bidena. Prezident má ve městě hovořit mimo jiné o balíku investic do infrastruktury, který zahrnuje finance na údržbu silnic a mostů. Podle šéfa městských hasičů Darryla Jonese utrpělo deset lidí zranění, z nichž tři byli odvezeni do nemocnice. Nikdo však není v ohrožení života.

video: Reuters