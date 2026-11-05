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Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Zahraniční
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je vytesaná přímo do masivu hory. Základy stojí na úzké skalní lavici, pod kterou se nachází třísetmetrový sráz.
video: Instagram/@aescher_official
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