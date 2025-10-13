Pláž v Tel Avivu ozdobil nápis „Děkujeme“ a portrét Donalda Trumpa
13. 10. 2025 10:02 Zahraniční | Válka v Izraeli
Na pláži v Tel Avivu se před propuštěním izraelských rukojmích objevila kresba zobrazující profil amerického prezidenta Donalda Trumpa s nápisy „Děkuji“ a „Domov“. Umělecké gesto vzniklo krátce před zahájením operace Červeného kříže, která je součástí dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy.
01:02