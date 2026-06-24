Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři
24. 6. 2026 8:30 Zahraniční
Uháníte netrpělivě k Plitvickým jezerům? V tom případě zvolněte tempo a dopřejte si delikátní předkrm: působivé vodopády Rastoke na okraji městečka Slunj. Ačkoli leží v těsné blízkosti rušného silničního tahu, většina českých turistů toto nádherné zákoutí Chorvatska míjí. Místní vodopádům přezdívají „malé Plitvice“, oproti slavnější památce mají ovšem velkou výhodu. Nezaplatíte ani korunu.
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Malé Plitvice, ale zdarma. Rastoke je skvělou zastávkou na cestě k moři
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