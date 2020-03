VIDEO: Plovoucí nemocnice Comfort zakotvila v New Yorku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plovoucí nemocnice Comfort zakotvila v New Yorku

Do New Yorku připlula armádní nemocniční loď Comfort, která má zdravotníkům pomoci zvládnout současnou koronavirovou krizi ve velkoměstě. Na lodi se nachází mimo jiné 12 operačních sálů, asi tisíc lůžek, jednotka intenzivní péče, laboratoř i lékárna. Loď, která byla do New Yorku vyslána i po teroristických útocích z 11. září 2001, bude mít na starosti léčbu pacientů s jinými obtížemi než je nákaza koronavirem.

video: Reuters