Po střelbě v Jižní Karolíně je nejméně 11 zraněných

Nejméně 11 zraněných si vyžádala střelba v přímořském městě Little River v Jižní Karolíně v USA. Informuje o tom agentura AP. Úřady střelbu vyšetřují, policie zatím neupřesnila, co ke střelbě vedlo, ani neuvedla podrobnosti o obětech. Vyšetřovatelé ale zaznamenali větší počet lidí, kteří v osobních vozidlech přijeli se zraněními do nemocnice.

video: AP