V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, dva lidé zemřeli
2. 10. 2025 13:40 Zahraniční
V Manchesteru zemřeli dva lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Další tři lidé jsou v kritickém stavu. Policie se domnívá, že po smrti je také útočník, kterého postřelila. Uvedla ale, že nemůže smrt podezřelého potvrdit z důvodu bezpečnostních rizik spojených s podezřelými předměty, které měl u sebe. Na místě nyní zasahuje pyrotechnická jednotka.
