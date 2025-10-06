Pobřežní hlídka zachránila postřeleného jaguára

Zahraniční
Hrdinský zásah se odehrál na řece Rio Negro v Brazílii, kde záchranáři objevili jaguára zasaženého střelnými ranami, jak se snaží přeplavat řeku. Členové vojenské policie z Amazonie mu nabídli improvizovanou plovací pomůcku a se zapojením odborníků na divoká zvířata byla šelma převezena do veterinární péče. Vyšetření odhalilo vícenásobná střelná zranění a zlomené zuby. Jaguár nyní podstupuje specializovanou léčbu.
video: Reuters
