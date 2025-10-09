Je to pocit úlevy, prohlásit britský premiér o mírovém plánu

Dohoda o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy začala podle egyptské televize Al-Káhira platit v 11:00 SELČ. Nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua řekl, že dohoda vstoupí v platnost teprve poté, co ji večer ratifikuje izraelská vláda. Na základě mírového plánu má Hamás do pondělí předat všechna rukojmí a izraelská armáda se má stáhnout na dojednané pozice.
