Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec, řekl Trump

Zahraniční
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po jeho výzvě k prověření všech afghánských uprchlíků zastavila imigrační služba vyřizování jejich žádostí. Úřady případ vyšetřují jako terorismus, motiv zatím neznají.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

05:32

Nerozumím tomu, proč jste svolali tuto schůzi, řekl Babiš poslancům
Domácí
27. 11. 2025 21:30
00:59

„Asi dostal peníze na marihuanu.“ Fico napadl autora hanlivého nápisu křídou
Zahraniční
27. 11. 2025 21:16
00:44

Část fanoušků Freiburgu dělala v Plzni problémy už před fotbalem
Domácí
27. 11. 2025 20:24
03:06

Andrej Babiš se rozplakal ve Sněmovně
Domácí
27. 11. 2025 19:56
01:29

Drogový zločinec se ukrýval v Latinské Americe, skončil v českém vězení
Krimi
27. 11. 2025 17:48
00:57

Nenecháme se vyzývat k porušení zákona, řekl Rakušan k vrácení rozpočtu
Domácí
27. 11. 2025 17:30
03:47

Český stát na pomoci Ukrajině neprodělává, řekl premiér Fiala
Domácí
27. 11. 2025 17:30
00:47

Most v Žiželicích má za sebou zatěžovací zkoušku
Domácí
27. 11. 2025 17:26
09:00

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
Domácí
27. 11. 2025 17:20
01:54

Dvojčata z Bachelora: Líbily se nám stejné holky
Společnost
27. 11. 2025 16:38
00:51

Nepůjčí mi ani korunu, vysvětloval opilec, proč rozbil známému čelní sklo auta
Krimi
27. 11. 2025 16:10
00:48

Muž se sekáčkem na maso se pokusil vykrást obchod. Policie po něm pátrá
Krimi
27. 11. 2025 16:10
00:52

Masivní lavina v Rakousku zasáhla sjezdovku. Pomáhají i Češi
Zahraniční
27. 11. 2025 16:08
01:01

Mírový návrh USA je dobrý základ, řekl Putin. Evropu nenapadneme, ujišťuje
Zahraniční
27. 11. 2025 15:56
01:08

Základní škola se na dva dny promění v prales
Domácí
27. 11. 2025 15:50
01:39

Trailer k filmu Pomocnice
Společnost
27. 11. 2025 15:40
00:26

Masivní lavina v Rakousku zasáhla i sjezdovku. Záchranáři pátrají po přeživších
Zahraniční
27. 11. 2025 15:18
00:25

Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie
Krimi
27. 11. 2025 14:58
01:04

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově
Domácí
27. 11. 2025 14:50
01:42

Rakušan navrhl kuponovou debabišizaci jako vhodný vánoční dárek
Domácí
27. 11. 2025 14:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.