Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Zahraniční
Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v pátek španělská média. Podnikatel zemřel v prosinci loňského roku při exkurzi v horách.
video: Reuters
