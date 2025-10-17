Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu
17. 10. 2025 19:54 Zahraniční
Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v pátek španělská média. Podnikatel zemřel v prosinci loňského roku při exkurzi v horách.
