Podvody, padělání a stamilionová škoda. „Králové“ odmítačů Německa čelí žalobě
6. 11. 2026 19:24 Zahraniční
V západoněmeckém Düsseldorfu v pátek začal proces se čtveřicí mužů, kteří vedli zakázaný spolek Království Německo (Königreich Deutschland), což bylo jedno z největších sdružení takzvaných říšských občanů v Německu.
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