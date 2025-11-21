Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali

Zahraniční
Ve washingtonské Národní katedrále se ve čtvrtek na pohřbu bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho sešla řada smutečních hostů z obou politických stran. Na obřad dorazili bývalý demokratický prezident Joe Biden i republikánský exprezident George W. Bush. Nynější prezident Donald Trump nebyl pozván. Cheney v minulosti označil Trumpa za zbabělce, který se podle něj pokusil pomocí lží ukrást prezidentské volby v roce 2020.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:18

Před 80 lety začal Norimberský proces
Zahraniční
21. 11. 2025 11:54
00:40

Putin vyrazil na inspekci. Ovládli jsme Kupjansk, oznámil mu Gerasimov
Zahraniční
21. 11. 2025 11:38
00:52

Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště
Domácí
21. 11. 2025 11:32
00:56

Miss Universe se stala Mexičanka Fatima Bosch
Zahraniční
21. 11. 2025 11:30
01:43

Urážky, agrese, plivanec. Pobuda se pral se strážníky na eskalátorech v metru
Krimi
21. 11. 2025 11:16
00:36

Někdejší obchodní dům Breda ožívá
Domácí
21. 11. 2025 11:12
01:06

Vánoční ozdoby v paláci skrývají rodinné příběhy
Domácí
21. 11. 2025 11:06
01:02

Mírový plán by měl být přijatelný pro Rusko i Ukrajinu, tvrdí Bílý dům
Zahraniční
21. 11. 2025 10:50
00:46

Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali
Zahraniční
21. 11. 2025 10:30
00:16

V Budějovicích odstartovaly adventní trhy
Domácí
21. 11. 2025 10:20
36:29

Strach z trans dětí je hysterie. Česko má stále mentalitu 60. let, říká sociolog
Rozstřel
21. 11. 2025 10:00
01:31

Return to Silent Hill - první trailer
Lifestyle
21. 11. 2025 10:00
00:53

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii
Zahraniční
21. 11. 2025 8:54
00:57

Požár zkomplikoval konec konference COP30. Areál je nedostupný, akce zrušené
Zahraniční
21. 11. 2025 8:46
04:18

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu
Domácí
21. 11. 2025 8:20
01:44

Výstava Titanic doplula znovu do Prahy
Domácí
21. 11. 2025 7:50
00:45

Nejmodernější onkologická léčby bude k dispozici i pacientům na Šumpersku
Domácí
21. 11. 2025 6:30
01:10

Opavští archiváři hledají klíč k šifře policejního telegramu
Domácí
21. 11. 2025 6:26
00:52

OnePlus 15 přichází s novým designem
Technika
21. 11. 2025 0:06
41:57

NA KAFI: Volat na krizovou linku, když už nemůžete, je pozdě, míní terapeutka
Domácí
21. 11. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.