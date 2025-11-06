Pád Pokrovsku? Kostnice ruských těl obranu Ukrajiny nezlomí, tvrdí analytici
6. 11. 2025 17:14 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Je to možná jedna z nejdelších vojenských bitev moderní historie. Ukrajinští obránci už více než 450 dnů houževnatě brání město Pokrovsk před masivní ruskou ofenzívou. Moskva jinak totálně zpustošené město považuje za bránu do západní části Donbasu. Ano, s možným pádem města by Ukrajina přišla o důležitý opěrný bod, ale nikoliv strategický. Obrana se nezhroutí, jak se snaží intenzivně podsouvat své narativy a dezinformace ruská válečná propaganda.
