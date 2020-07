VIDEO: Drastické záběry z místa činu. Mladíci usmýkali policistu Andrewa Harpera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladíci, z nichž dvěma je nyní 18 let a jednomu 19 let, v srpnu loňského roku táhli za svým autem ukradenou čtyřkolku, když je zastavil policista Andrew Harper. Ten ale nevědomky stoupnul na oko ležícího tažného lana, které ho zachytilo poté, co se auto s prchajícími mladíky rozjelo. Britský soud nyní rozhodl o výši trestů pro mladíky. Řidič auta Henry Long dostal šestnáct let, jeho dva společníci půjdou do vězení na třináct let.

video: Reuters