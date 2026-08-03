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Policie v Tatrách rozdala botičky desítkám aut

Zahraniční
Městská policie ve Vysokých Tatrách rozdala desítky botiček za špatné parkování. Na záběrech ze sociálních sítí od tatraofficial.sk, kde je vidět řada stojících vozidel ověnčených žlutými botičkami. Nedostatek parkovacích míst a návaly turistů jsou v Tatrách problémem každý rok.
video: tatryofficial.sk
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