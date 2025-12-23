Policie zadržela Gretu Thunbergovou v Londýně za propagaci teroristické organizace

Zahraniční
Britská policie na propalestinské demonstraci v Londýně zadržela švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou kvůli podpoře zakázané organizace. Podle policie držela transparent podporující propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů.
video: Reuters
