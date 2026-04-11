Zachytávač selhal, auto skončilo ve zdi domu

Zahraniční
Dramatická policejní honička se odehrála v jižní Kalifornii. Podezřelý z krádeže tu zemřel poté, co naboural autem do budovy během pronásledování při němž se policisté pokusili jeho auto zastavit pomocí speciálního „zachytávače“. To ale nevyšlo podle plánu, řidič ztratil nad autem kontrolu, vyjel ze silnice a narazil do zdi domu. Samotný náraz ale údajně nebyl příčinou smrti podezřelého, který se policii snažil uniknout více než hodinu. Šerifův úřad okresu Riverside uvedl, že muž pravděpodobně zemřel na následky střelného zranění, které si sám způsobil, a záchranáři ho na místě prohlásili za mrtvého.
video: Reuters
