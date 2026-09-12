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S námi neexistují laboratorní podmínky, říká německá policie a natočila vtipné video

Zahraniční
S námi neexistují laboratorní podmínky. Každá nasazení je odlišná a plná nepředvídatelných momentů. Ať už jde o zatčení, kontroly nebo operace 24/7: musíme být flexibilní v každém okamžiku, abychom se přizpůsobili novým situacím. Naše policejní auta jsou mnohem víc než jen kov a pneumatiky. Jsou to náš každodenní pracoviště a spolehliví společníci v službě.
video: Polizei Oberbayern Nord
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