Policie v Palermu rozehnala demonstraci za palestinskou flotilu
3. 10. 2025 11:38 Zahraniční | Válka v Izraeli
Desítky tisíc lidí po celé Evropě vyšly do ulic na podporu Global Sumud Flotilly, kterou podle organizátorů napadly izraelské námořní síly při cestě s humanitární pomocí do Gazy. V Palermu došlo během protestu k potyčkám s policií. Flotila nesoucí aktivisty z téměř 50 zemí chtěla narušit blokádu Gazy, kde od října 2023 zemřelo přes 66 tisíc Palestinců.A251003_091252_zahranicni_dtt
