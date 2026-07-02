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Newyorská policie zveřejnila záběry ze zásahu na Empire State Building

Zahraniční
Newyorská policie zveřejnila záběry ze zásahu proti ruským střešním lezcům Angele Nikolauové a Vanyovi Beerkusovi, kteří nelegálně vystoupali na anténu mrakodrapu Empire State Building. Dvojice na vrcholu rozvinula transparent s protiválečným poselstvím a Beerkus následně požádal svou přítelkyni o ruku. Po sestupu je policisté bez incidentů zadrželi.
video: Reuters
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