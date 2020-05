VIDEO: Policie v Georgii dopadla dva vrahy po více než dvou měsících. Lidé demonstrují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie v Georgii dopadla dva vrahy po více než dvou měsících. Lidé demonstrují

Vyšetřování smrti Ahmauda Arberyho se údajně zastavilo a to až do tohoto týdne, kdy videozáznam ze střelby unikl a široká veřejnost ho sdílela na sociálních sítích. To vyvolalo silné pobouření. Policie slibuje, že bude vyšetřovat dál a na základě důkazů nevylučuje, že obviní další podezřelé.

video: AP