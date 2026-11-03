Policie vyklidila tábor za dostupné bydlení v Madridu
3. 11. 2026 10:58 Zahraniční
Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení, který byl od konce září na madridském náměstí Puerta del Sol. Podle policie se zásah obešel bez střetů. Zástupci demonstrujících naopak mluví o násilném zásahu za použití slzného plynu. Zadrženy byli dva demonstranti.
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