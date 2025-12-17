Policie zveřejnila další video podezřelého ze střelby na Brownově univerzitě

Zahraniční
Americké úřady pokračují v pátrání po střelci, který v sobotu na Brownově univerzitě v Providence zabil dva studenty a dalších devět lidí zranil. Policie v úterý zveřejnila nové, detailnější záběry osoby spojované s útokem a znovu vyzvala veřejnost k pomoci. Přestože se policii od incidentu ozvalo přibližně 200 lidí, vyšetřovatelé zatím nejsou blíže k identifikaci podezřelého, který je na všech dostupných záznamech maskovaný.
video: Reuters
