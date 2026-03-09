Bez politického tlaku můžeme Evropě dodávat energetické suroviny, míní Putin

Zahraniční
Rusko je připraveno dodávat energetické suroviny evropským kupcům, pokud zajistí dlouhodobou spolupráci bez politického tlaku, prohlásil v pondělí ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň hovořil o možnosti přesunutí ruských dodávek z evropského na jiné trhy. Šéf Kremlu také uvedl, že hrozí zastavení produkce ropy, která je závislá na Hormuzském průlivu.
video: Reuters
