„Politicky motivované zatčení.“ Andrew Tate a jeho bratr se budou bránit vydání do Británie
21. 7. 2026 7:48 Zahraniční
Známý influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan budou bojovat proti vydání do Británie, kde čelí obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi. Jejich právník Joseph McBride po jednání u federálního soudu v Miami uvedl, že zatčení jeho klientů je politicky motivované.
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„Politicky motivované zatčení.“ Andrew Tate a jeho bratr se budou bránit vydání do Británie
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