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Polští faráři zneužívali desítky dětí. Biskup to včas neoznámil, soud ho uznal vinným

Zahraniční
Za pozdní oznámení sexuálního zneužívání nezletilých dvěma faráři shledal soud ve městě Tarnów na jihovýchodě Polska vinným biskupa Andrzeje Ježe. Podle polských médií šlo v zemi o první proces s tak vysokým představitelem katolické církve.
video: Reuters
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