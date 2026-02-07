Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko v noci podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Na jihovýchodě Polska byl kvůli nutnosti nasadit polské vojenské letectvo v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu uzavřen vzdušný prostor.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:32

Kuba zavádí drastická úsporná opatření, týkají se i turistů
Zahraniční
7. 2. 2026 9:58
00:12

Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině
Zahraniční
7. 2. 2026 9:34
01:23

Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině
Zahraniční
7. 2. 2026 9:16
00:38

Prior je vředem jihlavského náměstí
Domácí
7. 2. 2026 9:10
00:41

Trutnov chce přestěhovat autobusové nádraží
Domácí
7. 2. 2026 7:32
01:26

Dva zoufalci zesměšňující ženská těla, kritizuje Bartošová Solfronka a Kotka
Společnost
7. 2. 2026 0:06
00:30

Samsung Displej
Technika
7. 2. 2026 0:06
03:11

I já brečím do polštáře. Snažím se být pozitivní, říká Lela Vémola k současné situaci
Společnost
7. 2. 2026 0:06
02:10

Více než tisíc rozpadajících se vraků leží na největším evropském autohřbitově
Domácí
7. 2. 2026 0:06
07:45

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou
Společnost
6. 2. 2026 22:36
01:06

D1 u Modletic zablokoval převrácený kamion, dálnice ve směru na Prahu stojí
Krimi
6. 2. 2026 21:44
00:42

Spojenci dál zpevňují vztahy s Grónskem. Francie s Kanadou tam otevřely konzuláty
Zahraniční
6. 2. 2026 20:36
00:42

Arcibiskup Nuzík požehnal v Kroměříži novým vínům
Domácí
6. 2. 2026 18:38
00:42

V Brně po rekonstrukci otevřela sauna Rosnička
Domácí
6. 2. 2026 18:22
00:31

Meloniová mluvila s Vancem o hodnotách
Zahraniční
6. 2. 2026 17:36
00:23

Útok granátem v Grenoblu pachatelé sami natočili
Zahraniční
6. 2. 2026 17:22
00:18

Reportáž z olympijského festivalu
Domácí
6. 2. 2026 17:00
01:45

Odborníci v Moravském krasu sčítali zimující netopýry
Domácí
6. 2. 2026 16:56
01:44

Europoslanec Staněk přiblížil zákulisí stěhování z Bruselu do Štrasburku
Domácí
6. 2. 2026 16:54
02:01

Zapomenutý okamžik zrodu televize. Baird ji před 100 lety ukázal veřejnosti
Technika
6. 2. 2026 16:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.