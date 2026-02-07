Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině
7. 2. 2026 9:16 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko v noci podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Na jihovýchodě Polska byl kvůli nutnosti nasadit polské vojenské letectvo v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu uzavřen vzdušný prostor.
