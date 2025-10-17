Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream
17. 10. 2025 14:46 Zahraniční
Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder dnes mezitím rozhodnutí o výstavbě kontroverzního plynovodu opět obhajoval.
