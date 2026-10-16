Tragédie při požáru v Polsku. Oheň odřízl dva hasiče ve skladu, oba zahynuli
16. 10. 2026 19:44 Zahraniční
Tragédií skončil páteční ranní zásah u rozsáhlého požáru velkoskladu náhradních dílů pro zemědělské stroje v polském městě Nisko. Dva profesionální hasiči vešli prozkoumat zasaženou budovu, požár jim odřízl cestu. Přestože uvěznění muži stihli vyslat nouzový signál a jejich kolegové je ze silně zakouřeného objektu neprodleně vytáhli, oba hasiči zemřeli.
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