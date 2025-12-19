Polský prezident Nawrocki přivítal ve Varšavě ukrajinského prezidenta Zelenského
19. 12. 2025 15:30 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Poláci mají dojem, že se jejich podpora Ukrajiny po začátku ruské invaze nesetkala s náležitým uznáním, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve Varšavě. Je ale přesvědčený, že ukrajinské vedení má nástroje, aby tento trend zastavilo. Zelenskyj následně Polsku děkoval za „velmi výraznou pomoc“, kterou Ukrajině i Ukrajincům v souvislosti s ruskou invazí poskytuje. Šlo o první společnou schůzku obou lídrů.
