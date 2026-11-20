Polsko prověřuje možný pád neznámého objektu u hranic s Ukrajinou
20. 11. 2026 9:26 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Polská armáda na dvou místech prověřuje informace o možném zřícení neznámého objektu u hranic s Ukrajinou. Hasiči vyjeli také do okolí městečka Rudnik nad Sanem severně od Řešova, kde podle rozhlasové stanice RMF FM mohl dopadnout blíže neurčený objekt. Polské úřady zároveň vydaly výstrahu pro obyvatele částí dvou vojvodství kvůli rozsáhlým ruským útokům na Ukrajinu.
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