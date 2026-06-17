V Polsku zadrželi dva Bělorusy podezřelé z vraždy karikaturisty
17. 6. 2026 18:04 Zahraniční
Východopolské město Biała Podlaska se stalo dějištěm vraždy ruského umělce a performera Semjona Skrepeckého, který veřejně vystupoval proti režimu prezidenta Vladimira Putina. Neznámý útočník na něj podle prokuratury vystřelil pětkrát. Policie v souvislosti s případem zadržela dva běloruské občany.
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