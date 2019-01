VIDEO: Sníh uvěznil Poláka v domě, ven se musel prohrabat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sníh uvěznil Poláka v domě, ven se musel prohrabat

Evropa se v těchto dnech potýká s hustým sněžením. Pokud vám ale sníh komplikuje život, vězte, že to ještě není nejhorší. Tři meteorologové v Polsku poznali, co to je služba za každého počasí. Navzdory hustému sněžení a varování před lavinami na čtvrtém stupni nebezpečí vykonávali ve čtvrtek 3. ledna své povinnosti, které zahrnují opuštění budovy jednou za šest hodin, aby bylo možné provést měření.

video: Reuters