Spor s městem o cestu vyřešil Polák pluhem
8. 8. 2026 11:12 Zahraniční
Svérázným způsobem vyřešil polský farmář svůj spor s městem Gliwice o pozemek, na kterém vede cesta. Farmář tvrdí, že část silnice patří jemu a město mu za ni nezaplatilo peníze. Když přijeli cestu dělníci vyasfaltovat, přijel se svým traktorem a nově položený asfalt jednoduše rozoral.
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