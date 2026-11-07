Střelec nikdy nebyl v armádě, tvrdí ministr. Nawrocki vyhlásí celostátní smutek
7. 11. 2026 21:28 Zahraniční
Polský prezident Karol Nawrocki vyhlásí kvůli střelbě v Krakově na 8. a 9. listopadu celostátní smutek. Oznámil to mluvčí polské hlavy státu. Příslušné nařízení se šéf státu chystá předat premiérovi Donaldu Tuskovi, jehož podpis je zapotřebí, dodal.
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