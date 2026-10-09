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V Polsku po útocích na školách zadrželi přes deset lidí, teenageři hrozili smrtí

Zahraniční
Polská policie zadržela přes deset lidí, kteří na internetu vyhrožovali, že někoho zabijí nebo zveřejnili fotografie nožů. Mezi zadrženými jsou hlavně dospívající chlapci.
video: Reuters
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