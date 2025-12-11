Polsko zadrželo ruského vědce, Kreml zuří
11. 12. 2025 15:04 Zahraniční
Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce Alexandra Buťagina z petrohradské Ermitáže, kterého Ukrajina hledá kvůli nepovoleným archeologickým vykopávkám na Rusy okupovaném Krymu, uvedla PAP. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov krok označil za právní zvůli a ruský chargé d’affaires ve Varšavě mluví o absurdních obviněních.
