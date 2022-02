VIDEO: Popeláři na Tchaj-wanu hrají Beethovena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Popeláři na Tchaj-wanu hrají Beethovena

Klavírní skladba Pro Elišku Ludwiga van Beethovena na Tchaj-wanu znamená jediné - jít vysypat odpadky. Melodii, již znají ve světě všichni adepti klavírní hry, tady vyhrávají žluté vozy popelářů pomalu projíždějící uličkami. Bývá to večer a lidé se na to těší, protože se dostanou mezi známé, napsal list The New York Times.

video: youtube.com/Brian L