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Poprava v přímém přenosu. Střelce z Fort Hoodu zastřelí v USA před zraky veřejnosti

Zahraniční
Ministr obrany Pete Hegseth označil popravu zastřelením za jednoznačné rozhodnutí. Záměr odvysílat popravu v přímém přenosu však vyvolal kritiku veřejnosti.
video: Reuters
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