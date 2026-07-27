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Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach

Zahraniční
Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi obyvateli panují obavy. Oheň, kvůli kterému francouzské úřady evakuovaly více než 200 tisíc lidí, se v noci na pondělí přestal šířit do okolí.
video: Reuters
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