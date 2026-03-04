Portugalsko povolilo USA využít základnu na Azorech pro operace proti Íránu

Zahraniční
Portugalská vláda udělila povolení Spojeným státům používat vojenskou základnu na Azorských ostrovech pro operace zaměřené na Írán, informuje agentura AFP. Premiér Luís Montenegro dnes uvedl, že využití základny podmínil třemi požadavky, které od USA vyžadují, aby jejich operace měly obranný nebo odvetný charakter, aby byly přiměřené a aby se zaměřovaly výhradně na vojenské cíle.
