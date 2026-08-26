Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežil jediný
26. 8. 2026 7:42 Zahraniční
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 15 novorozenců, informovala ve středu pákistánská televize Geo TV. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Hořet začalo ve středu ráno na porodním oddělení Pákistánského institutu lékařských věd (PIMS).
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