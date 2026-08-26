Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežil jediný

Zahraniční
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 15 novorozenců, informovala ve středu pákistánská televize Geo TV. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Hořet začalo ve středu ráno na porodním oddělení Pákistánského institutu lékařských věd (PIMS).
video: X/@ShahidHussainJM
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:09

Trailer k novému původnímu německému seriálu Město krve
Společnost
26. 8. 2026 8:34
00:30

Tyrkysové moře, antické město i divoké hory. Objevte nejkrásnější tvář Albánie
Zahraniční
26. 8. 2026 8:30
00:56

Dvě oběti a nejvíce případů za 35 let. V USA se prudce šíří nákaza spalniček
Zahraniční
26. 8. 2026 8:26
00:29

Požár plynárenského podniku v Rusku zabil sedm lidí. Většinu obětí tvoří Číňané
Zahraniční
26. 8. 2026 8:10
00:41

Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežil jediný
Zahraniční
26. 8. 2026 7:42
01:24

Nástupcem senátora Grahama má být jeho sestra. Favoritka Trumpa vyhrála primárky
Zahraniční
26. 8. 2026 7:36
00:58

Silničáři v září začnou s opravou „houpáků smrti“ u Znojma
Domácí
26. 8. 2026 5:12
01:43

V USA zahraňují obří dub, u kterého se válčilo už v roce 1781
Zahraniční
26. 8. 2026 0:06
43:40

POZOR VLAK: Legendární Slovenská strela slaví 90. narozeniny
Technika
26. 8. 2026 0:06
00:34

Adrenalin nad tisícimetrovou propastí. Bondův Schilthorn je jen pro odvážné
Zahraniční
26. 8. 2026 0:06
01:55

Připomeňte si hity zpěvačky Dolly Partonové
Společnost
25. 8. 2026 21:34
01:02

V 80 letech zemřela zpěvačka Dolly Partonová
Společnost
25. 8. 2026 20:44
00:36

Šéf CIA přicestoval do Moskvy na tajnou návštěvu, zdržel se jen pár hodin
Zahraniční
25. 8. 2026 20:30
00:37

Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky
Technika
25. 8. 2026 19:26
00:48

Pavel velvyslancům: Neexistuje tým vlády a tým prezidenta, musíme být jednotní
Domácí
25. 8. 2026 17:26
00:49

Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník
Domácí
25. 8. 2026 17:08
02:50

Sledujeme Barrona Trumpa, tvrdí Írán. Na jeho hlavu vypsal odměnu
Zahraniční
25. 8. 2026 16:42
00:15

V Arménii zatkli proruského exprezidenta
Zahraniční
25. 8. 2026 16:38
00:30

Podvodníci obrali muže o tři miliony. Kurýra pak zadržela policie
Krimi
25. 8. 2026 15:58
02:48

Hrozní zůstaneme a polepšit se nehodláme, slíbil Macinka
Domácí
25. 8. 2026 15:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.